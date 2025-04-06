Дорога на Каринторф: как в Кировской области живут люди, отрезанные от внешнего мира

Каринторф — в прошлом город, а ныне микрорайон в Кировской области. Когда-то здесь были торфяные разработки, но еще в 2010-х они были остановлены. Теперь бывший поселок городского типа медленно пустеет. Осложняет ситуацию и тот факт, что с «большой землей» его не связывает постоянная дорога. Сам фотограф говорит, что его серия снимков — история про русскую глубинку в Кировской области, печальное наследие Советского Союза, которое можно встретить в разных уголках страны. Как живет Каринторф и остающиеся здесь люди сегодня — в галерее «Известий»