Дорога на Каринторф: как в Кировской области живут люди, отрезанные от внешнего мира

Каринторф — в прошлом город, а ныне микрорайон в Кировской области. Когда-то здесь были торфяные разработки, но еще в 2010-х они были остановлены. Теперь бывший поселок городского типа медленно пустеет. Осложняет ситуацию и тот факт, что с «большой землей» его не связывает постоянная дорога. Сам фотограф говорит, что его серия снимков — история про русскую глубинку в Кировской области, печальное наследие Советского Союза, которое можно встретить в разных уголках страны. Как живет Каринторф и остающиеся здесь люди сегодня — в галерее «Известий»
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Фото: Павел Волков
Добыча торфа здесь началась в 1930-е — именно тогда были поставлены первые бараки для рабочих
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Фото: Павел Волков
Под добычу торфа здесь была построена большая сеть узкоколеек — когда-то ими пользовались и местные жители, железные дороги были единственным средством передвижения для них
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Фото: Павел Волков
Занятия в школе в современном Каринторфе
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Фото: Павел Волков
В 1990-е поселок получил статус микрорайона и формально вошел в состав соседнего города, Кирово-Чепецка, который находится по другую сторону реки Чепцы
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Фото: Павел Волков
Каринская узкоколейная железная дорога — единственная связь Каринторфа с городом и внешним миром
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Фото: Павел Волков
Остальные узкоколейные пути перестали функционировать после того, как прекратилась добыча торфа
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Фото: Павел Волков
Больше всего жителей здесь было в 1950-е — 1960-е, позднее из-за механизации торфодобычи их количество постоянно снижалось
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Фото: Павел Волков
Если в 1959 в поселке жили больше 5 тысяч человек, то к 2000-м их оставалось около двух тысяч
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Фото: Павел Волков
Узкоколейка нужна для доставки продуктов и медикаментов — других способов переправить их в микрорайон часто просто нет. Летом к Каринторфу прокладывают понтонный мост, зимой — ледяную переправу. Но они не круглогодичны и не всегда надежны
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Фото: Павел Волков
Многие дома в микрорайоне построили еще пленные немцы после Великой Отечественной войны
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Фото: Павел Волков
Большинство жителей, как этот мужчина, родились и живут в микрорайоне, но на заработки ездят в Кирово-Чепецк
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Фото: Павел Волков
Так выглядит Каринторф сегодня — контраст современности и советского наследия
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Фото: Павел Волков
«Десять лет назад я приезжал сюда фотографировать этот поезд, а в 2024-м, спустя десятилетие, вернулся снова — снять, как живут местные в этом маленьком посёлке (теперь микрорайоне), и запечатлеть тот же самый поезд, который всё ещё ходит, но реже и с меньшим количеством рейсов», — рассказывает фотограф
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