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Терапевт рассказал о возможных заболеваниях при одышке

Врач Костиков: одышка может быть связана с заболеваниями сердца или легких
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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Одышка может быть связана с заболеванием сердца, легких или нервной системы. При этом, если ощущение нехватки воздуха возникло внезапно и сопровождается высокой температурой или болью в груди, следует немедленно обратиться в скорую помощь. Об этом 2 апреля рассказал «Известиям» терапевт Медцентра доктора Александровского Андрей Костиков.

Эксперт уточнил, что одышка — это субъективное ощущение нехватки воздуха, затрудненное дыхание. При этом скорую помощь нужно вызывать немедленно, если диспноэ возникла внезапно и резко, на фоне высокой температуры, кашля с кровью или пенистой мокротой.

«А также если явление сопровождается болью в груди, давлением, жжением или ощущением тяжести, спутанностью сознания, головокружением, потерей сознания, отеком горла, языка, затруднением глотания. Или если на ее фоне посинели губы, кончики пальцев и если одышка возникла после укуса насекомого, приема лекарств или контакта с аллергеном», — добавил Костиков.

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Одышка, по словам врача, может быть связана с заболеваниями сердца, легких, крови, нервной системы или других органов.

Терапевт объяснил, что самые частые причины внезапной нехватки воздуха — сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, аритмии, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмония, тромбоэмболия легочной артерии и осложнение сахарного диабета.

«Также она может быть вызвана паническими атаками и стрессом, заболеваниями щитовидной железы и почечной недостаточностью», — дополнил Костиков.

Эксперт рекомендует не заниматься самолечением и при постепенном нарастании одышки записаться к терапевту, ожидая проведения обследования для выявления ее причины.

Ранее, 30 марта, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова рассказала «Известиям», что пульс 100 ударов в минуту в состоянии покоя считается тахикардией. Она уточнила, что это может быть связано со стрессом, тревогой, употреблением кофеина, энергетиков, алкоголя и никотина. Кроме того, существуют и патологические причины тахикардии, например заболевания сердца или инфекция.

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