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Эксперты назвали активно использующих ИИ профессионалов в России

Исследование: более 30% опрошенных россиян активно используют ИИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Более 30% опрошенных россиян активно используют нейросети для поиска профессиональной информации, а около 50% респондентов периодически обращаются к нейропоиску. Среди частых пользователей — маркетологи и юристы.Об этом говорится в результатах исследования маркетингового агентства АПУМ, impulse.guru и соцсети для нетворкинга IT- и digital-специалистов «Сетка» при поддержке SpyWords. «Известия» ознакомились с результатами 1 апреля.

Эксперты отметили, что это свидетельствует о явной тенденции: всё больше россиян предпочитают использовать искусственный интеллект (ИИ, AI) вместо традиционных поисковых систем, избавляясь от необходимости точно формулировать запросы.

«Если кто-то и получает удовольствие от AI-революции, так это маркетологи и и IT-специалисты. Согласно данным исследования, 20% маркетологов и 15% айтишников активно используют нейросети в работе, так как AI значительно ускоряет генерацию идей, рекламных концепций, написание кода и анализ данных», — уточнили аналитики.

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Также высокую активность демонстрируют юристы (13%), специалисты по продажам и клиентскому сервису (18%), сотрудники науки и образования (22%). В этих сферах AI помогает автоматизировать рутинные процессы, анализировать большие массивы данных и даже участвовать в подготовке учебных материалов.

Финансовая сфера использует нейросети в 10% случаев, главным образом для прогнозирования, расчетов и выявления мошеннических схем. Производство и сервисное обслуживание применяют AI (16%) для диагностики оборудования, контроля качества продукции и управления запросами клиентов.

«Самые консервативные сферы: медицина, HR, строительство и розничная торговля. В них AI пока не стал ключевым инструментом, хоть и в сфере HR искусственный интеллект уже давно помогает с подбором персонала, анализом резюме и созданием мотивационных программ», — говорится в результатах исследования.

Вместе с тем, по словам экспертов, Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по внедрению нейросетей: 29% офисных работников столицы и 32% специалистов из Санкт-Петербург используют AI в работе. Это связано с высоким уровнем цифровизации, наличием IT-компаний, стартапов и большого числа студентов, быстрее осваивающих новые технологии.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что 85% опрошенных предпринимателей считают главным преимуществом нейросетей то, что они помогают сэкономить время для более важных задач. Среди плюсов респонденты выделили генерацию свежих идей и мыслей (58%), доступность в любое время (56%), оптимизацию нагрузок (53%), снижение затрат на рабочие процессы (49%) и помощь в выборе оптимальных решений для бизнеса (48%). Это следует из результатов исследования сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей «ЮKassa».

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