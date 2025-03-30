Дальний стратегический российский бомбардировщик Ту-95 вызывает страх на Украине, поскольку играет главную роль в уничтожении объектов ее инфраструктуры. Об этом 29 марта пишет американский журнал The National Interest.

«Ту-95 — один из ключевых игроков в уничтожении инфраструктуры Украины. <...> Это птица, созданная для того, чтобы делать великие и ужасные вещи», — отмечается в публикации.

По мнению автора статьи, бомбардировщик справляется со своей задачей на отлично, что могут подтвердить нынешние и будущие поколения российских летчиков.

Кроме того, он отмечает, что этот легендарный бомбардировщик, появившийся в период холодной войны, является одним из самых ярких символов советской военной авиации и основой российских военно-воздушных сил (ВВС).

Индийский старший летчик-испытатель Аджай Менон рассказал 11 февраля о непревзойденных характеристиках российского истребителя Су-57. По его словам, возможности этого летательного аппарата противоречат законам физики и никто не сможет превзойти полет, который демонстрирует Су-57.