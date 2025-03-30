В МВФ спрогнозировали урегулирование украинского конфликта к концу 2025 года

Конфликт на Украине «стихнет» к концу 2025 года. Об этом говорится в опубликованном 28 марта прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).

«Хотя риски остаются исключительно высокими, в базовом сценарии по-прежнему предполагается, что [конфликт] стихнет в последние месяцы этого года», — говорится в документе.

При этом в МВФ спрогнозировали снижение роста экономики Украины на 0,5% в 2025 году.

Кроме того, еще один сценарий организации предусматривает, что украинский конфликт стихнет во втором квартале 2026 года.

Президент США Дональд Трамп 28 марта в Белом доме заявил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине наблюдается прогресс. 26 марта Трамп сообщил о больших успехах в переговорах с Россией и Украиной. При этом остальных подробностей, связанных с темой переговоров, он не раскрыл.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде.