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Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине

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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине наблюдается прогресс.

«Прогресс в достижении урегулирования на Украине есть», — сказал он 28 марта в Белом доме.

При этом Трамп отметил, что «между сторонами» присутствует недоброжелательность.

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26 марта Трамп сообщил о больших успехах в переговорах с Россией и Украиной. При этом остальных подробностей, связанных с темой переговоров, он не раскрыл.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде.

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