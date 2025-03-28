Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине наблюдается прогресс.
«Прогресс в достижении урегулирования на Украине есть», — сказал он 28 марта в Белом доме.
При этом Трамп отметил, что «между сторонами» присутствует недоброжелательность.
26 марта Трамп сообщил о больших успехах в переговорах с Россией и Украиной. При этом остальных подробностей, связанных с темой переговоров, он не раскрыл.
Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде.