Общественный деятель назвал землетрясение в Мьянме крупнейшим за 100 лет
Землетрясение, которое произошло в Мьянме, является крупнейшим за последние 100 лет. Об этом «Известиям» 29 марта сообщил заместитель председателя российского общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Александр Островский.
Он отметил, что это природное явление для республики не является редкостью, но такие сильные толчки не случались долгое время. По словам Островского, обычно сила землетрясений в Мьянме составляет 2,5–3 балла, но в этот раз мощность была намного выше.
«Такое крупное и тяжелое землетрясение состоялось впервые за 100 лет», — сказал он.
Стихийное бедствие застало его по дороге в отель. Несмотря на ощутимые подземные толчки, зданию удалось выстоять.
Местные власти прилагают все усилия для оперативного устранения последствий землетрясения, добавил Островский.
В Мьянме 28 марта были зафиксированы два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай, а второго — в 19 км южнее города Сагайн.
29 марта стало известно, что в результате землетрясения повреждены подземные нефтепроводы и линии электропередачи. Разрушенными оказались и автомобильные дороги. Количество погибших достигло 1644 человек. По данным агентства Синьхуа, 3408 человек пострадали, еще 139 числятся пропавшими без вести.