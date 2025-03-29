Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1644 человек
Количество погибших при мощном землетрясении в Мьянме достигло 1644 человек. Об этом 29 марта сообщило агентство Синьхуа.
По информации ресурса, 3408 человек пострадали, еще 139 числятся пропавшими без вести.
29 марта стало известно, что в результате землетрясения повреждены подземные нефтепроводы и линии электропередачи. Разрушенными оказались и автомобильные дороги.
В Мьянме 28 марта были зафиксированы два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай, а второго — в 19 км южнее города Сагайн.