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Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло до 1644 человек

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Фото: REUTERS/Stringer
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Количество погибших при мощном землетрясении в Мьянме достигло 1644 человек. Об этом 29 марта сообщило агентство Синьхуа.

По информации ресурса, 3408 человек пострадали, еще 139 числятся пропавшими без вести.

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29 марта стало известно, что в результате землетрясения повреждены подземные нефтепроводы и линии электропередачи. Разрушенными оказались и автомобильные дороги.

В Мьянме 28 марта были зафиксированы два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай, а второго — в 19 км южнее города Сагайн.

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