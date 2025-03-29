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Гуцул назвала свой арест ударом по всей Гагаузии

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Фото: t.me/evgheniagutul
dzen
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Находящаяся под арестом глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул опубликовала обращение к гражданам. Сообщение появилось в ее Telegram-канале 29 марта.

«Суд принял решение отправить меня под арест на 20 суток по абсолютно сфабрикованному, шитому белыми нитками уголовному делу. Это не просто давление на меня лично, это удар по всей Гагаузии, по нашим традициям самоуправления, по нашим правам и свободам», — говорится в публикации.

Политик призвала своих сторонников «не поддаваться страху» и не опускать руки. Все обвинения против себя Гуцул назвала ложными. По ее словам, борьба только начинается.

В сообщении она поблагодарила всех, кто выразил ей поддержку в трудный момент.

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29 марта политический блок «Победа» заявил, что решение о продлении ареста главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на 20 суток будет опротестовано стороной защиты в Апелляционной палате Кишинева. Лидер оппозиционного блока Илан Шор отметил, что арест главы Гагаузии станет «гвоздем в крышку гроба» властей Молдавии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева без объяснения причин 25 марта. Сообщалось, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. По данным генпрокуратуры Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

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