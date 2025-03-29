Блок «Победа» сообщил о намерении стороны защиты оспорить продление ареста Гуцул

Решение о продлении ареста главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул на 20 суток будет опротестовано стороной защиты в Апелляционной палате Кишинева. Такое заявление было опубликовано 29 марта в Telegram-канале политического блока «Победа».



«Это несправедливый и незаконный вердикт, вынесенный с грубыми процессуальными нарушениями. Прокуратура была обязана передать ходатайство об аресте как минимум за 24 часа до истечения срока задержания вместе с доказательствами его необходимости», — отмечается в публикации.



Представители политического блока заявили, что в ходе суда было допущено прямое нарушение закона. Утверждается, что документы поступили с опозданием, а защите их передали уже во время заседания. Представители защиты Гуцул намерены опротестовать это решение.



Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор добавил, что арест главы Гагаузии станет «гвоздем в крышку гроба» властей Молдавии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее, 28 марта, блок «Победа» выразил категорический протест против решения суда оставить главу Гагаузской автономии под стражей на 20 дней и назвали это «спланированным шагом к усилению давления на несогласных».

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева без объяснения причин 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. По данным генпрокуратуры Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.