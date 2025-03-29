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В России впервые БПЛА пролетел между регионами по правилам гражданской авиации

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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Беспилотник компании «Аврора — беспилотные авиационные системы» впервые в России пролетел по маршруту Оха Сахалинской области – Николаевск-на-Амуре Хабаровского края по всем правилам гражданской авиации. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

«Не было никаких специальных зон, не было никаких специальных разрешений, что это исторический момент для авиации, <...> в стране еще никто такую работу не выполнял»,— передает ТАСС слова генерального директора авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика.

Он добавил, что полет прошел по расписанию, соблюдая все законы авиации.

Компания занимается транспортировкой грузов и съемкой больших территорий с помощью тяжелых дронов.

Генеральный директор компании «Аврора — беспилотные авиационные системы» Дмитрий Третьяков сообщал, что для полета на дальние расстояния и на большой высоте требуется учет дальневосточного ландшафта, налаженного контакта с авиадиспетчерами и исполнения федеральных авиационных законов.

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Ранее, 27 марта, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил, что первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланировали на апрель.

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