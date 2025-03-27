Алиханов сообщил о планируемом сроке первого полета импортозамещенного Superjet
Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланировали на апрель. Об этом 27 марта сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«С российским двигателем Superjet уже, собственно, полетел недавно, вы видели наверняка. Уже в полностью импортозамещенном облике, со всеми отечественными системами, в апреле месяце планируется», — передает его слова «РИА Новости».
Ранее 27 марта управляющий директор военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) Михаил Даниленко сообщил об успешном проведении испытания импортозамещающих комплектующих к двигателям Д100 для атомной энергетики.