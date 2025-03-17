Небо в джеточку: самолет с двигателем ПД-8 совершил первый полет

Сегодня, 17 марта, стало известно, что опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Он находился в воздухе порядка 40 минут, скорость полета составила 500 км/ч, а высота — 3 тыс. м. Двигатель ПД-8 стал важной частью программы импортозамещения. Подробнее о первом полете Superjet с ПД-8, а также о самом двигателе — в материале «Известий».

Первый полет Superjet с двигателями ПД-8: что известно

В понедельник, 17 марта, стало известно, что в Комсомольске-на-Амуре был совершен первый полет опытного образца самолета «Суперджет» (Superjet) с отечественными двигателями ПД-8. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте государственной корпорации «Ростех».

По их данным, самолет находился в воздухе около 40 минут, скорость достигла 500 км/ч, а высота составила порядка 3 тыс. м. Там также сообщили, что «полетное задание выполнено в полном объеме». Помимо этого во время полета проводилась оценка газодинамической устойчивости ПД-8 на постоянных и переменных режимах. Силовая установка с двигателями показала стабильную работу.

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

По словам первого заместителя председателя правительства РФ, председателя наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» Дениса Мантурова, присоединение самолета с силовой установкой ПД-8 к летным испытаниям — это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии «Суперджета».

«Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях. Для интенсификации сертификационных испытаний производитель планирует подключить к ним третий, полностью российский «Суперджет», — заявил он.

По словам Дениса Мантурова, ожидается, что дальнейшая работа будет вестись в графике, государство в полном объеме обеспечивает всю необходимую финансовую и ресурсную поддержку авиастроителей.

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов также обратил внимание, что после 2022 года «Суперджет» приходится пересобирать заново. Сам проект реализовывался в очень сжатые сроки по меркам мирового авиастроения.

Впервые двигатель ПД-8 был представлен во время Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS), которая прошла в Москве в начале февраля этого года.

Будущее двигателя ПД-8

По сообщению Сергея Чемезова, далее будет проводится много работы и полетов. В апреле 2025 года к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью российский, борт с двигателями ПД-8.

Кроме того, до конца марта планируется передача двух опытных двигателей ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата ожидается осенью 2025 года. Для этого нужно осуществить порядка 200 полетов.

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Сообщается, что самолеты «Суперджет» с ПД-8 будут доставлять пассажиров на региональных и ближнемагистральных маршрутах. В целом двигатель подходит для самолетов вместимостью 90–110 человек.

Российский двигатель ПД-8: технические характеристики

Тяга на максимальном взлетном режиме 8056 кгс Тяга на нормальном взлетном режиме 7477 кгс Степень двухконтурности 4,4 Степень повышения полного давления 28 Удельный расход топлива на крейсерском режиме 0,61 кг/кгс · час Диаметр вентилятора 1228 мм Длина (со смесителем) 3589 мм Масса двигателя с мотогондолой 2300 кг Ресурс по техсостоянию

ПД-8 — российский двухконтурный турбовентиляторный двигатель с тягой 8 т. Он предназначен для пассажирского самолета «Суперджет», а также для самолета-амфибии Бе-200.

Производителем двигателя стала Объединенная двигателестроительная корпорация (АО «ОДК»), она активно применяла опыт создания двигателя ПД-14, а также новейшие российские материалы и технологии, в том числе 3D-печать.

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

По данным ОДК, главными преимуществами ПД-8 являются:

— снижение расходов на эксплуатацию (в сравнении с аналогами);

— соответствие современным и перспективным экологическим требованиям ИКАО (Международная организация гражданской авиации; ICAO);

— комплексная система поддержки заказчика и сервисного обслуживания.