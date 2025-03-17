Небо в джеточку: самолет с двигателем ПД-8 совершил первый полет
Сегодня, 17 марта, стало известно, что опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Он находился в воздухе порядка 40 минут, скорость полета составила 500 км/ч, а высота — 3 тыс. м. Двигатель ПД-8 стал важной частью программы импортозамещения. Подробнее о первом полете Superjet с ПД-8, а также о самом двигателе — в материале «Известий».
Первый полет Superjet с двигателями ПД-8: что известно
В понедельник, 17 марта, стало известно, что в Комсомольске-на-Амуре был совершен первый полет опытного образца самолета «Суперджет» (Superjet) с отечественными двигателями ПД-8. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте государственной корпорации «Ростех».
По их данным, самолет находился в воздухе около 40 минут, скорость достигла 500 км/ч, а высота составила порядка 3 тыс. м. Там также сообщили, что «полетное задание выполнено в полном объеме». Помимо этого во время полета проводилась оценка газодинамической устойчивости ПД-8 на постоянных и переменных режимах. Силовая установка с двигателями показала стабильную работу.
По словам первого заместителя председателя правительства РФ, председателя наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» Дениса Мантурова, присоединение самолета с силовой установкой ПД-8 к летным испытаниям — это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии «Суперджета».
«Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях. Для интенсификации сертификационных испытаний производитель планирует подключить к ним третий, полностью российский «Суперджет», — заявил он.
По словам Дениса Мантурова, ожидается, что дальнейшая работа будет вестись в графике, государство в полном объеме обеспечивает всю необходимую финансовую и ресурсную поддержку авиастроителей.
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов также обратил внимание, что после 2022 года «Суперджет» приходится пересобирать заново. Сам проект реализовывался в очень сжатые сроки по меркам мирового авиастроения.
Впервые двигатель ПД-8 был представлен во время Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации (NAIS), которая прошла в Москве в начале февраля этого года.
Будущее двигателя ПД-8
По сообщению Сергея Чемезова, далее будет проводится много работы и полетов. В апреле 2025 года к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью российский, борт с двигателями ПД-8.
Кроме того, до конца марта планируется передача двух опытных двигателей ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата ожидается осенью 2025 года. Для этого нужно осуществить порядка 200 полетов.
Сообщается, что самолеты «Суперджет» с ПД-8 будут доставлять пассажиров на региональных и ближнемагистральных маршрутах. В целом двигатель подходит для самолетов вместимостью 90–110 человек.
Российский двигатель ПД-8: технические характеристики
|Тяга на максимальном взлетном режиме
|8056 кгс
|Тяга на нормальном взлетном режиме
|7477 кгс
|Степень двухконтурности
|4,4
|Степень повышения полного давления
|28
|Удельный расход топлива на крейсерском режиме
|0,61 кг/кгс · час
|Диаметр вентилятора
|1228 мм
|Длина (со смесителем)
|3589 мм
|Масса двигателя с мотогондолой
|2300 кг
|Ресурс
|по техсостоянию
ПД-8 — российский двухконтурный турбовентиляторный двигатель с тягой 8 т. Он предназначен для пассажирского самолета «Суперджет», а также для самолета-амфибии Бе-200.
Производителем двигателя стала Объединенная двигателестроительная корпорация (АО «ОДК»), она активно применяла опыт создания двигателя ПД-14, а также новейшие российские материалы и технологии, в том числе 3D-печать.
По данным ОДК, главными преимуществами ПД-8 являются:
— снижение расходов на эксплуатацию (в сравнении с аналогами);
— соответствие современным и перспективным экологическим требованиям ИКАО (Международная организация гражданской авиации; ICAO);
— комплексная система поддержки заказчика и сервисного обслуживания.