В РФ испытали двигатель с импортозамещенными комплектующими для атомной энергетики
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- В РФ испытали двигатель с импортозамещенными комплектующими для атомной энергетики
Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) успешно провел испытания импортозамещающих комплектующих к двигателям Д100 для атомной энергетики, рассказал «Известиям» управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.
«Кингисеппский машиностроительный завод» успешно испытывает комплектующие к двигателю Д100 в составе собственного испытательного стенда для нужд Росэнергоатома», — сказал он.
Речь идет о комплектующих для обеспечения работы дизельных электростанций, которые отвечают за охлаждение реакторов в случае нештатной ситуации на АЭС.
Ранее эти комплектующие поставляло предприятие концерна «Укроборонпром» (завод имени Малышева в Харькове), специализирующегося на выпуске среднеоборотных двигателей и бронетанковой техники. Поэтому было принято решение исключить критическую зависимость стратегически важных объектов России и открыть производство комплектующих на территории РФ.
Военно-промышленный холдинг КМЗ за время своей работы построил более 15 высокомощных испытательных стендов, в том числе для испытания газотурбинных двигателей, средне-оборотного двигателя, двигателя на газовом топливе, десятки испытательных стендов для проверки сложной топливной аппаратуры, в том числе авиационных двигателей.
Ранее, 11 февраля, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия является лидером в области атомной энергетики. Он подчеркнул, что для удержания лидерства страна должна продолжить развитие фундаментальной и прикладной науки в атомной отрасли, а также подготавливать молодых перспективных специалистов.