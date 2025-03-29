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В Минобороны заявили о наращивании ВСУ количества атак на энергоинфраструктуру РФ

ВСУ несколько раз атаковали электросети и подстанции в Белгородской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки нанесли несколько ударов по электросетям, подстанциям и трансформаторам в Белгородской области. Об этом 29 марта сообщили в Минобороны РФ.

«28 марта около 05:30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» — и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что из-за ударов боевиков киевского режима обесточенными оказались более 1,1 тыс. потребителей в Грайворонском районе и более 8 тыс. в Борисовском районе.

В ведомстве объяснили, что ВСУ нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского, признавшего мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, который согласовали РФ и США.

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28 марта стало известно о том, что боевики киевского режима нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS. В Минобороны России заявили, что объект фактически уничтожен.

Зеленский 19 марта пообещал отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры, но в ночь на 21 марта украинские вооруженные формирования подорвали ГИС «Суджа». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что несоблюдение договоренностей со стороны Украины может стать еще одним поводом для разговора американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

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