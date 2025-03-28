Дело о теракте возбудили по факту повторного подрыва ВСУ станции «Суджа»

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту повторного подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции «Суджа». Об этом 28 марта сообщили в ведомстве.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению», — указано в Telegram-канале СК РФ.

В этот же день ВСУ повторно нанесли удар по ГИС «Суджа», в результате чего объект фактически уничтожен. Украинская армия атаковала при помощи БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.

21 марта боевики ВСУ совершили атаку на ГИС «Суджа» в Курской области. В Минобороны РФ назвали украинский удар дискредитацией мирных инициатив США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недоговороспособности Украины после удара ВСУ по газоизмерительной станции.