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Дело о теракте возбудили по факту повторного подрыва ВСУ станции «Суджа»

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту повторного подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) газоизмерительной станции «Суджа». Об этом 28 марта сообщили в ведомстве.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению», — указано в Telegram-канале СК РФ.

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В этот же день ВСУ повторно нанесли удар по ГИС «Суджа», в результате чего объект фактически уничтожен. Украинская армия атаковала при помощи БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS.

21 марта боевики ВСУ совершили атаку на ГИС «Суджа» в Курской области. В Минобороны РФ назвали украинский удар дискредитацией мирных инициатив США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о недоговороспособности Украины после удара ВСУ по газоизмерительной станции.

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