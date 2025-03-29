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Панама исключила из реестра 107 попавших под санкции судов

Управление морского судоходства Панамы: из реестра исключены 107 судов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Панама отменила 107 регистраций судов под флагом страны, попавших под международные санкции, еще 18 находятся в процессе отмены. Соответствующий документ 28 марта опубликован на сайте управления морского судоходства Панамы (AMP).

«Данная мера принимается в соответствии с указом президента № 512 от 18 октября 2024 года, который уполномочивает AMP автоматически аннулировать регистрацию судов, а также лиц и зарегистрированных владельцев, которые фигурируют в международных санкционных списках. Суда, исключенные из панамского реестра, были зарегистрированы или находились в предупреждающих списках OFAC, Европейского союза и Великобритании», — говорится в сообщении ведомства.

В управлении уточнили, что такая мера будет гарантировать, что ни одно судно или владелец, связанные с незаконной деятельностью, не будут работать под панамским флагом. Сейчас ведомство также пересматривает национальное законодательство с целью укрепления торгового флота Панамы.

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Президент Панамы Хосе Рауль Мулино на пресс-конференции 6 февраля назвал ложью заявление Государственного департамента США о праве бесплатного прохода через Панамский канал для судов американского правительства.

В Госдепартаменте 5 февраля заявили, что власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход по Панамскому каналу судов, принадлежащих правительству США. Уточнялось, что правительство Панамы согласилось отменить все транзитные сборы для судов США, что, как ожидается, позволит налогоплательщикам ежегодно экономить миллионы долларов.

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