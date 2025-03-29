Вэнс оценил готовность соглашения с Россией по Черному морю
Договоренности о прекращении огня в Черном море практически готовы, заявил 28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе пресс-конференции по итогам визита в Гренландию.
«У нас есть прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть прекращение огня по коммерческим судам в Черном море, которое, как я думаю, почти готово», — заявил он.
Он также добавил, что, когда черноморская инициатива будет достигнута, Вашингтон начнет работу над следующим этапом прекращения огня.
Общаясь с журналистами, Вэнс также заявил, что Вашингтон положительно оценивает переговорный процесс в области урегулирования украинского конфликта, однако придерживается принципа «доверяй, но проверяй», пишет «Газета.Ru».
В ходе переговоров 24 марта в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Генсек ООН Антониу Гутерриш положительно оценил достигнутые договоренности. Отмечалось, что сделка о свободе судоходства в Черном море для защиты гражданских судов и портовой инфраструктуры станет значительным вкладом в глобальную продовольственную безопасность и мировые поставки.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил 26 марта, что черноморская инициатива может быть возрождена при ряде условий. По его словам, это фактически те же условия, которые включала в себя черноморская инициатива при гарантии Гутерриша.