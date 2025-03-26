Песков заявил о возможности возобновления черноморской инициативы при ряде условий

В ходе переговоров России и США в Эр-Рияде стороны пришли к выводу, что черноморская инициатива может быть возрождена, однако при ряде условий. Как заявил 26 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва надеется, что в этот раз они будут более справедливыми.

«Что касается черноморской зерновой инициативы, то, как указано в документе, который опубликован на нашем сайте, она может быть активизирована, активирована после выполнения ряда условий. Фактически это те же условия, которые включала в себя черноморская инициатива при гарантии господина [генерального секретаря ООН Антониу] Гутерриша», — сказал пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Как подчеркнул представитель Кремля, в предыдущем варианте черноморской инициативы, который работал определенное время, выполнялись все условия, за исключением тех, которые касались России.

Как отметил в разговоре с «Известиями» 26 марта доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, реализация черноморской инициативы может значительно улучшить экономическую ситуацию в России и смягчить санкционное давление. Также это откроет новые возможности для внешней торговли, особенно в сельскохозяйственном секторе.