Гутерриш поприветствовал переговоры между РФ, США и Украиной по Черному морю

Генсек ООН Антониу Гутерриш положительно оценил договоренности, достигнутые между делегациями России, США и Украины в ходе переговоров в Эр-Рияде. Об этом 26 марта сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь ООН приветствует переговоры и достигнутые договоренности между США, Российской Федерацией и Украиной в Саудовской Аравии», — сказал он на пресс-брифинге, трансляция которого опубликована на официальном сайте ООН.

По словам Дюжаррика, сделка о свободе судоходства в Черном море для защиты гражданских судов и портовой инфраструктуры станет значительным вкладом в глобальную продовольственную безопасность и поставки.

Уточняется, что ООН также продолжит участвовать в реализации меморандума о взаимопонимании с российской стороной по облегчению доступа продовольственных товаров и удобрений РФ на международные рынки для достижения мер в области глобальной продовольственной безопасности.

Дюжаррик добавил, что Гутерриш готов оказывать посредническую помощь для поддержки мирных инициатив.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде состоялись 24 марта. Они длились 12 часов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, накануне отметил, что Россия и США продолжат контакты после переговоров в Эр-Рияде.

В ходе переговоров Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Америка будет продолжать содействовать переговорам между РФ и Украиной с целью мирного урегулирования конфликта.

До этого, 25 марта, Трамп заявил в Белом доме, что на переговорах в Эр-Рияде удалось достичь большого прогресса как с Россией, так и с Украиной. По его словам, дискуссии продвигаются положительно. Президент США также отметил, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем.