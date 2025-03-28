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Россиянка рассказала о жалобах на затонувший батискаф в Хургаде еще в 2017 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елена Михайлова
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Экскурсионный батискаф «Синдбад» в Египте был в плачевном состоянии еще в 2017 году. Об этом 28 марта сообщила российская туристка Алена.

«Мы катались с семьей на батискафе «Синдбад». И хоть он был и новый — года два-три, но уже подшатанный», — рассказала она «РИА Новости».

По словам Алены, еще восемь лет назад сиденья на судне были порваны и поцарапаны. Кроме того, перед прогулкой не проводился инструктаж и отсутствовали жилеты безопасности.

Девушка отметила, что услугу очень умело рекламировали туристам. Однако цена не соответствовала качеству, потому что батискаф «еле дышал», и находящиеся на борту «боялись даже прикоснуться» к чему-либо, чтобы не сломать, подчеркнула Алена.

Голубая бездна: батискаф с россиянами на борту затонул в Хургаде
Прогулочное судно «Синдбад» потерпело крушение недалеко от берега, среди погибших двое детей

О крушении батискафа с россиянами на борту у берегов Хургады стало известно накануне. На судне находились 45 граждан РФ. В результате происшествия погибли пять туристов из России, среди них двое несовершеннолетних. В компании Sharm Hurghada Excursions, которая организовала экскурсию, сообщили «Известиям», что батискаф эксплуатировали около 10 лет.

До этого в генконсульстве сообщали о спасении 38 россиян. Из них 24 человека развезли по отелям, остальные 14 граждан госпитализированы.

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