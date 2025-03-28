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В Турции задержали адвоката арестованного мэра Стамбула

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Фото: REUTERS/Dilara Senkaya
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Турецкие власти задержали адвоката арестованного ранее мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщает агентство Reuters.

Как заявил депутат оппозиционной Республиканской народной партии Туран Таскын Озер, адвокат мэра Стамбула Мехмет Пехливан был задержан по «сфабрикованным причинам».

По информации местных СМИ, Пехливана задержали «по обвинениям в отмывании незаконно полученных денежных средств». Он был задержан в своем доме в ночь на 28 марта.

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Правоохранительные органы выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. В отношении стамбульской администрации была начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Мэр города был арестован 23 марта. После в МВД страны сообщили, что Имамоглу временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Совет Стамбульского муниципалитета избрал исполняющим обязанности мэра города Нури Аслана.

Позже в Турции начались массовые протесты в связи с задержанием градоначальника.

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