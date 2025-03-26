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Совет мэрии Стамбула избрал исполняющим обязанности градоначальника Нури Аслана

NTV: и.о. мэра Стамбула избрали соратника Имамоглу Нури Аслана
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Совет Стамбульского муниципалитета избрал исполняющим обязанности мэра города Нури Аслана — соратника арестованного градоначальника Экрема Имамоглу. Об этом 26 марта сообщил телеканал NTV со ссылкой на результаты голосования.

Уточняется, что в совете мэрии Стамбула 314 мест. В первом туре голосования Аслан получил 173 голоса, а второй кандидат Зейнель Абидин Окул — 123. Согласно правилам, во втором туре один из кандидатов должен набрать две трети голосов, но Аслан не смог этого сделать, хотя лидировал в голосовании.

Затем если в двух турах требуемое количество голосов не наберет никто, то в третьем — последнем — необходимо набрать простое большинство. На этом этапе голосования Аслана выбрали 177 членов совета, а второго кандидата — 125.

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Правоохранительные органы выдали ордер на задержание Имамоглу 19 марта. По данным СМИ, в отношении стамбульской администрации начата антикоррупционная операция. Она касается проведения городских тендеров, а также выяснения подробностей взаимодействия оппозиционных чиновников с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Мэр города был арестован 23 марта по решению суда. После в МВД страны сообщили, что Имамоглу временно отстранен от исполнения своих обязанностей.

Позже в Турции начались массовые протесты в связи с задержанием градоначальника. Местная полиция с начала протестов задержала 1418 человек. Сообщалось, что полиция в Стамбуле применила слезоточивый газ против участников акции протеста. Глава МВД Турции 20 марта сообщил, что в ходе акции протеста в Стамбуле было ранено шесть полицейских. Митинги проходили также в Анкаре.

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