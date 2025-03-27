Реклама
Прямой эфир
Мир
Генконсульство РФ подтвердило гибель пяти россиян при крушении батискафа в Египте
Экономика
Дмитриев заявил о создании до конца 2025 года арктического инвестиционного фонда
Мир
Пять человек пострадали при нападении мужчины с ножом в Амстердаме
Политика
Депутат Швыткин назвал атаки ВСУ на энергообъекты РФ провокацией
Мир
ЕС ввел санкции против Центризбиркома Белоруссии
Мир
Песков назвал задержание Гуцул противоречащим западным принципам демократии
Мир
Создатель TikTok Чжан Имин возглавил рейтинг богатейших людей Китая
Пресс-релизы
Иран представит работы известных современных художников на ярмарке «Арт Россия»
Общество
Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в трех субъектах РФ
Авто
«Автотор» объявил о модернизации автомобильного завода в Калининграде
Мир
Венгрия надеется на принятие США исключения из санкций для АЭС «Пакш-2»
Общество
Путин заявил о стремлении РФ к равноправному сотрудничеству в Арктике
Мир
Макрон анонсировал размещение французских и британских военных на Украине
Мир
В Индии пройдет мотопробег к 80-летию победы в Великой Отечественной войне
Экономика
Международные резервы России превысили $650 млрд и установили исторический рекорд
Мир
Илан Шор призвал правоохранительные органы Молдавии прекратить насилие над Гуцул
Общество
Суд в Москве арестовал экс-главу «Русагро» Басова до 25 мая

Путин о равноправном сотрудничестве в Арктике

0
Выделить главное
Вкл
Выкл
Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025