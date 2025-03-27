Путин указал на давние планы США по присоединению Гренландии

Планы США по присоединению Гренландии существовали у американской стороны давно. Об этом 27 марта сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного арктического форума.

«Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше, на системной основе, продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», — сказал он.

Путин добавил, что притязания США на остров впервые проявились в 60-х годах 19 века. Тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, однако инициатива не получила поддержку конгресса. По словам российского лидера, притязания Соединенных Штатов на Гренландию неверно считать экстравагантными.

Кроме того, Путин также отметил, что на данный момент в Арктике значительно обострилась геополитическая борьба на фоне повышения значимости региона для разных государств.

Ранее, в декабре 2024 года, президент США Дональд Трамп заявил, что для США владение Гренландией и контроль над ней — абсолютная необходимость. До этого он проявлял заинтересованность в покупке острова у Дании в 2019 году, но получил отказ. В наступившем году Трампу также указали, что остров не продается и не будет продаваться, однако Дания может больше сотрудничать с США.

Накануне американский президент заявил, что присоединение Гренландии к США необходимо для обеспечения национальной и международной безопасности. При этом он признался, что не знает, есть ли желание присоединения у жителей Гренландии, но отметил, что «их необходимо убедить» стать американскими гражданами.