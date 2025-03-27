Трамп перечислил причины для присоединения Гренландии к США

Присоединение Гренландии к США необходимо для обеспечения национальной и международной безопасности. Об этом 26 марта заявил американский президент Дональд Трамп.

По его мнению, приобретение Соединенными Штатами Гренландии отвечает интересам Дании.

«Нам нужна Гренландия, и миру нужно, чтобы Гренландия была у нас, включая Данию. Дании нужно, чтобы Гренландия была у нас», — сказал Трамп.

Однако американский лидер признался, что не знает, есть ли желание присоединения у жителей Гренландии, но отметил, что «их необходимо убедить» стать американскими гражданами.

Американский лидер 13 марта во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме заявил, что Гренландия, которая сейчас входит в состав Дании, неизбежно присоединится к территории Соединенных Штатов, поскольку это обусловлено международной безопасностью региона. Также Трамп выразил сомнение в том, что у Дании есть права на владение автономным регионом, поскольку страна от Гренландии находится «очень далеко».