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Депутат Швыткин назвал атаки ВСУ на энергообъекты РФ провокацией
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Депутат Швыткин назвал атаки ВСУ на энергообъекты РФ провокацией

Депутат Швыткин: очередная атака ВСУ на энергообъекты РФ — это провокация
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Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
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Очередная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергообъекты РФ после заявлений о приостановке таких ударов — это провокация, на которую российская сторона не должна вестись. Об этом 27 марта «Известиям» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что ВСУ атаковали хранилища и подстанции в Крыму, Брянской и Курской областях с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) после заявлений о якобы прекращении ударов по объектам энергетики РФ.

По его словам, подобные действия со стороны киевского режима говорят о том, что он делает всё возможное для эскалации напряженности и продолжения российско-украинского конфликта.

«Пока в данном случае в рамках работы правоохранительных органов принимаются меры для возбуждения уголовных дел, проведения различных следственных действий, фиксации данных провокаций», — сказал депутат.

Он отметил, что атаки на энергообъекты также направлены на срыв российско-американских переговоров по Украине, так как Киев никоим образом не заинтересован в мирном урегулировании.

«Но мы должны понимать, что, если мы (РФ. — Ред.) поддадимся провокациям, тогда все наши усилия будут сведены на нет из-за украинского режима. Поэтому сейчас и усилены средства противовоздушной обороны. Принимаются меры для защиты всех энергообъектов», — заключил Швыткин.

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В ходе переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 18 марта глава РФ поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре и отдал соответствующий приказ российским структурам.

Однако ВСУ в тот же день после публичного согласия президента Украины Владимира Зеленского на приостановку ударов по объектам энергетической инфраструктуры РФ нарушили договоренность и атаковали энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Через несколько дней, 21 марта, был нанесен удар по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта указал на недоговороспособность киевского режима после произошедшего. Он назвал атаки причиной, по которой доверять украинской стороне и заключать с нею мир в настоящее время не получается.

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