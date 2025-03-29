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Эксперты дали советы по составлению личного финансового плана

Эксперт Вавилов: составление финансового плана способствует регулярному накоплению
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Грамотное планирование не только помогает накапливать средства, но и снижает риски в условиях нестабильной экономики, а в условиях роста мошеннических схем защита капитала требует особого внимания. Об этом рассказали «Известиям» 29 марта юрист, арбитражный управляющий Алексей Комбаров и специалист департамента стратегических исследований компании ТР Николай Вавилов.

«Диверсификация инвестиций, юридическая грамотность и осторожность в финансовых операциях — ключевые элементы безопасности. Важно разделять личные и деловые финансы, внимательно проверять контракты и не доверять сомнительным предложениям», — объяснил Комбаров.

Юрист также рекомендовал россиянам внимательно подходить к выбору финансовых консультантов, проверяя их лицензии от Центрального банка и репутацию. Также он отметил, что не стоит обсуждать финансовые вопросы в мессенджерах, так как банки не осуществляют операции через них.

«Нужно четко понимать, сколько у вас активов, долгов, доходов и расходов. Затем — поставить реалистичные цели: погашение кредитов, накопления на крупные покупки или пенсию», — сказал Вавилов.

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По мнению специалиста, создание индивидуального финансового плана позволяет четко определить приоритеты целей, способствует регулярному накоплению, обеспечивает полное понимание финансовой структуры и гарантирует эффективное управление денежными потоками. Этот план становится основой для организации личных финансов, выделяя ключевые задачи и способствуя достижению намеченных результатов.

Кроме того, эксперт рекомендовал следовать ясному пошаговому плану, в котором следует фиксировать все доходы и расходы, установить финансовые цели (разделив их на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные), определить сумму, которую необходимо откладывать каждый месяц, и периодически пересматривать стратегию.

«Например, если цель — погасить ипотеку досрочно, нужно точно рассчитать дополнительные платежи. Чем конкретнее цифры, тем выше шансы на успех», — подытожил Вавилов.

В январе сообщалось, что каждый второй опрошенный россиянин составляет финансовый план на год. Об этом говорилось в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». При этом 45% респондентов рассказали, что верхнеуровнево планируют ежемесячные расходы и доходы, оставляя за собой право корректировать стратегию в течение года.

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