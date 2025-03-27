Проблемы с оплатой проката произошли в сервисе «Велобайк»

Сложности наблюдаются при оплате велопроката и покупке доступа в сервисе «Велобайк». Об этом пресс-служба сервиса сообщила в четверг, 27 марта.

«В настоящее время наблюдаются сложности на стороне платежного провайдера, могут возникнуть проблемы с покупкой доступа и оплатой велопроката. Мы уже разбираемся и скоро все починим», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В сервисе отметили, что в случае списания лишних средств стоимость поездки пересчитают и вернут деньги.

Накануне преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, что неправильное хранение транспортного средства на протяжении длительного времени может привести к проблемам.

По словам специалиста, одной из главных ошибок является оставлять аккумулятор подключенным к самокату в течение длительного времени. Это приводит к его постепенному разряду и деградации, что сокращает срок службы батареи и может потребовать ее замены, передает RT.

15 марта в Москве открыли сезон проката самокатов и велосипедов, сообщает 360.ru.

Кроме того, сезон проката электросамокатов и велосипедов в 13 городах Московской области стартовал 7 марта. К 15 марта количество городов с работающим прокатом увеличилось до 39. 15-го числа официально стартовал сезон, причем на пару дней раньше обычного из-за ранней весны. К новому сезону операторы обновили парк и подготовили 50 тыс. самокатов и 2 тыс. электровелосипедов.

17 марта аренду электросамокатов и велосипедов приостановили из-за снегопада в столице.

20 марта сервисы проката самокатов и велосипедов возобновили работу, так как в Москву вернулась стабильная плюсовая температура.