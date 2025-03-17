Аренду электросамокатов и велосипедов приостановили в Москве из-за снегопада

В Москве из-за снегопада приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

Работу сервисов аренды указанных транспортных средств возобновят, как только в городе вновь установится плюсовая температура, пишет РИАМО.

Жителям мегаполиса напомнили, что поездки в дождь, снег и гололед опасны. Владельцам личных велосипедов и самокатов власти порекомендовали пересесть на городской транспорт.

Снег и гололедица в столичный регион пришли ранее в этот день. Из-за гололедных условий в городе произошло несколько массовых ДТП. Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения, пишет RT.

Сезон проката электросамокатов и велосипедов в 13 городах Московской области стартовал 7 марта. К 15 марта количество городов с работающим прокатом увеличилось до 39. 15 числа официально стартовал сезон, причем на пару дней раньше обычно и-за ранней весны, уточняет сайт kp.ru. К новому сезону операторы обновили парк и подготовили 50 тыс. самокатов и 2 тыс. электровелосипедов, отмечает ИА Регнум.