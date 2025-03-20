Сервисы проката электросамокатов и велосипедов возобновили работу в Москве

Сервисы кикшеринга «МТС Юрент» и Whoosh возобновили работу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службах сервисов в четверг, 20 марта.

«Включили. Если погода снова испортится — выключим», — сказали агентству городских новостей «Москва» в сервисе «МТС Юрент».

В пресс-службе сервиса кикшеринга Whoosh отметили, что самокаты сервиса снова стали доступны в столице.

В пресс-службе столичного дептранса сообщили со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова, что сервисы проката самокатов и велосипедов возобновили работу, так как в Москву вернулась стабильная плюсовая температура, пишет «Москва 24».

Ранее, 17 марта, аренду электросамокатов и велосипедов приостановили из-за снегопада в Москве.

Сезон проката электросамокатов и велосипедов в 13 городах Московской области стартовал 7 марта. К 15 марта количество городов с работающим прокатом увеличилось до 39. 15-го числа официально стартовал сезон, причем на пару дней раньше обычного из-за ранней весны. К новому сезону операторы обновили парк и подготовили 50 тыс. самокатов и 2 тыс. электровелосипедов.