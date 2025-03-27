СМИ уличили Европу в попытках сорвать соглашение США и РФ по Черному морю

Страны Евросоюза (ЕС) намеренно препятствуют соглашению между Россией и США по черноморской инициативе на фоне усиления санкционного давления и требования вывода российских войск с Украины. Такое мнение 26 марта выдвинуло издание Responsible Statecraft.

«Складывается ощущение, что ЕС ставит палки в колеса нашумевшему соглашению между Россией и США о прекращении огня в Черном море», — указано в материале.

По данным издания, требование о выводе российских войск с украинской территории может негативно повлиять на ход мирного урегулирования Москвы и Вашингтона, который на данный момент и так является «деликатным».

Авторы статьи также уточнили, что принципиальная позиция ЕС против отмены любых санкций остается серьезной проблемой.

В ходе переговоров 24 марта в Эр-Рияде Россия и США договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Позже, 25 марта, американский президент Дональд Трамп заявил в Белом доме, что реализация соглашения о перемирии в Черном море является наименьшей из всех проблем.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш положительно оценил договоренности, достигнутые между делегациями России, США и Украины в ходе переговоров в Эр-Рияде. Отмечалось, что сделка о свободе судоходства в Черном море для защиты гражданских судов и портовой инфраструктуры станет значительным вкладом в глобальную продовольственную безопасность и мировые поставки.