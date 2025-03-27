В РФ предложили штрафы с коммунальных компаний направлять на капремонт домов
Штрафы с коммунальных компаний предложили направлять на капитальный ремонт многоквартирных домов. С такой инициативой выступили в комитете по строительству и ЖКХ Госдумы. Депутаты объясняют необходимость законопроекта нехваткой денежных средств на эти цели, сообщает телеканал «Известия».
Мера позволит продлить жизненный цикл жилых зданий. Однако важно, чтобы деньги не вернулись к уже оштрафованным компаниям. Кроме того, новая система подойдет не всем регионам из-за разницы в объемах капремонта. В 2024 году сумма штрафов управляющих компаний составила 1,54 млрд рублей. Программа капитального ремонта действует в России с 2014 года.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.