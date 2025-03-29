Мусульмане отмечают Ураза-байрам: даты и суть праздника, правила и запреты

В конце марта у мусульман заканчивается длительный пост и наступает праздник разговения — Ураза-байрам. Это один из важных праздников, у которого есть свои правила и традиции. О том, как правильно подготовиться к торжеству и как его провести в 2025 году, рассказывают «Известия».

Ураза-байрам — что за праздник у мусульман

Согласно религиозным традициям, в течение священного месяца Рамадан мусульмане держат строгий пост и в течение всего светового дня воздерживаются от приема пищи и воды. В 2025 году он длился с 1 по 29 марта. Сразу за ним наступает Ураза-байрам — праздник разговения, или по-арабски Ид-аль-Фитр, что дословно переводится как праздник прекращения поста.

Это древнее торжество, которое, согласно преданию, было установлено в 624 году пророком Мухаммедом. С этого дня прекращают действовать запреты, которых верующие придерживались на протяжении почти 30 дней. Традиционно окончание поста сопровождается пышными празднованиями в странах, где ислам является официальной религией.

В частности, Ураза-байрам празднуют в Иордании, Иране, Ливии, Афганистане, Пакистане, Турции, Саудовской Аравии и ряде африканских стран — Египте, Алжире, Сенегале и других. Также празднования проходят в бывших советских республиках —Таджикистане, Азербайджане, Туркмении, Узбекистане, где мусульмане составляют подавляющее большинство населения.

Ураза-байрам в 2025 году: когда начало и конец, где выходной

Дата праздника, как и всех других мусульманских религиозных торжеств, исчисляется по лунному календарю. Из-за этого каждый год она разная. В предыдущие два года празднования проходили в середине и конце апреля. В 2025 году праздник разговения наступит в ночь с 30 на 31 марта.

В России Ураза-байрам отмечают более 15 млн мусульман, проживающих в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Республике Крым и других регионах. В части субъектов — в северокавказских республиках, Татарстане и Башкирии — праздник официально является нерабочим днем.

Часто выходные длятся от одного до трех дней. В эти дни верующие посещают коллективные праздничные намазы, навещают родственников, ходят на кладбище и поминают усопших.

Так, в Башкирии и в Крыму выходными будут 29, 30 и 31 марта, а в Чечне, Адыгее и Дагестане — 30, 31 марта и 1 апреля. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии нерабочим станет понедельник, 31 марта. В Татарстане Рамадан отметят только 30 марта, а в Ингушетии, где праздник имеет свой неповторимый национальный колорит и более известен под названием Мархаш, он начнется раньше и продлится с 28 по 29 марта.

Что делают, готовят, едят, дарят мусульмане на Ураза-байрам

С праздником разговения связано множество традиций. Готовиться к торжеству начинают заранее. Мусульмане совершают полное омовение, убираются в домах, готовят нарядную чистую одежду, покупают продукты для праздничного стола и подарки для близких.

Само же празднование начинается с восходом солнца. Строгие ограничения снимаются только после утренней молитвы в день Ураза-байрама. Поэтому с утра верующие собираются у мечетей и на специальных площадках для молитвы (намаза). Они благодарят Аллаха за помощь в преодолении трудностей при соблюдении поста и поздравляют друг друга с праздником.

Приветствие по обычаю выражается словами «Ид мубарак!», что в переводе означает «благословенного праздника». Затем часто добавляются теплые поздравления с пожеланиями здоровья, семейного благополучия, мира и изобилия. Обязательная традиция праздника — раздача милостыни (закят аль-фитр). Этот обычай появился еще во времена пророка Мухаммеда. Тогда в качестве подаяния обычно преподносили ячмень, пшеницу, финики и изюм.

Проводить торжество принято в семейном кругу. В дни празднования столы ломятся от всевозможных яств. Обычно подаются блюда из баранины, но в разных странах есть свои традиции. Например, татары пекут балиш — печеный пирог из пресного теста с мясной начинкой. В Чечне варят жижиг-галнаш — блюдо с отварным мясом и клецками. В Средней Азии готовят долму и плов, а в Саудовской Аравии и Турции стол украшают всевозможными сладостями.

Во второй половине дня навещают родственников и друзей. В гости ходят не с пустыми руками, а всегда готовят какой-либо подарок для хозяев. Часто это сладости, но также часто дарят религиозные книги и сувениры, в том числе специальные мусульманские наборы для намаза, куда входят Коран, четки, коврик и другие необходимые принадлежности для молитвы.

Что нельзя делать на праздник Ураза-байрам — правила

В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки. Также в этот важный день нельзя ссориться с близкими, вступать в конфликты, допускать плохие мысли и злословить.

Кроме того, категорически запрещается распивать спиртные напитки. Алкоголь в принципе находится в исламе под строгим запретом. Однако его нарушение в религиозные праздники считается одним из самых серьезных отступлений от правил.

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