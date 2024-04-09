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10 апреля — Ураза-байрам: как празднуют, где пройдут богослужения

Мусульмане России 10 апреля празднуют Ураза-Байрам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мусульмане 10 апреля празднуют Ураза-Байрам — важный день в Исламе, знаменующий окончание строгого поста. Где в России отмечают праздник, какие традиции с ним связаны и когда состоится праздничное богослужение в 2024 году, рассказывают «Известия».

Ураза-байрам в 2024 году — суть праздника

Ураза-байрам — один из главных праздников мусульман. Его отмечали еще во времена пророка Мухаммеда. По преданию, пророк установил празднование Ураза-байрама в 624 году. Праздник распространялся вместе с мусульманской религией со времен Арабского халифата. В арабской традиции он известен под названием Ид-аль-Фитр, или «праздник разговения».

В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан. Во время воздержания, которое длится 30 дней, верующие отказываются от еды и питья в светлое время суток и от любых развлечений. Строгие ограничения снимаются только после утренней молитвы в день Ураза-байрама, который считается символом духовного роста и возрождения.

Так как все праздники мусульман установлены в соответствии с лунным календарем, каждый год дата торжества сдвигается. В 2024 году она выпадает на среду — рабочий день. Празднования начнутся уже в ночь с 9 на 10 апреля, первый день новолуния.

Ураза-байрам в 2024 году — где отмечают

Ислам — вторая по численности и влиянию конфессия в России. Распространение религии в нашей стране началось в VIII веке вместе с арабским завоеванием Дербента (город в современном Дагестане). В настоящее время ислам исповедует более 15 млн россиян.

Ураза-байрам в 2024 году: секреты праздника разговения после Рамадана
В некоторых регионах России в этот день будет дополнительный выходной

Основная часть верующих проживает в регионах Поволжья и Приуралья, на Северном Кавказе, в некоторых районах Сибири и европейской части России. В ряде субъектов Ураза-байрам, как и Курбан-байрам (Ид аль-адха, или «праздник жертвоприношения»), официально объявлен выходным днем. А в некоторых регионах его отмечают несколько дней подряд.

Так, в 2024 году выходной день на Ураза-Байрам будет в Татарстане, Башкирии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карачево-Черкесии и в республике Крым. По распоряжению местных властей праздник будет отмечаться в период с 9 по 12 апреля.

Ураза-байрам в 2024 году — традиции и запреты

С праздником разговения связано множество традиций. Готовиться к торжеству начинают заранее. Мусульмане совершают полное омовение, убираются в домах, готовят национальные блюда и подарки для близких. Само же празднование начинается с восходом солнца.

С утра верующие собираются у мечетей и на специальных площадках для молитвы (намаза), чтобы поблагодарить Аллаха за то, что он помог им преодолеть трудности соблюдения поста. Друг друга мусульмане поздравляют словами «Ид мубарак!», что в переводе означает «Благословенного праздника!».

После молитвы принято посещать могилы предков, поздравлять старших родственников и ходить в гости. В этот день традиционно накрывают праздничные столы со множеством самых разных яств. В качестве угощения присутствуют блюда из баранины, плов, пироги и сладости.

Также в день Ураза-Байрам всем мусульманам полагается быть щедрыми. Поэтому еще одна традиция праздника — раздача милостыни. Помогают не только деньгами, но и продуктами. Строго запрещено злословить, сплетничать, устраивать ссоры и конфликты. Ругань в этот день порицается исламом.

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Ураза-байрам в 2024 году — мероприятия

Праздничное богослужение на Ураза-Байрам пройдут утром 10 апреля во всех мечетях страны. В этот день они будут открыты для всех верующих.

В Москве молебен можно будет совершить в Московской соборной, Исторической и Мемориальной мечетях. Здесь праздничный намаз начнется в 7:00. Дополнительно будет организована еще одна площадка в Центре технических видов спорта в Печатниках (ЮВАО). Там молитва начнется в 7:30.

Ожидается, что на праздничных молитвах в столице соберется около 300 тыс. человек. Для тех, кто не сможет присутствовать на службе лично, организуют прямую трансляцию. Онлайн-трансляция проповеди Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина из Московской соборной мечети начнется в 9:00. Ее покажет телеканал «Россия 1».

Кроме того, с 7:00 праздничную молитву можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте Совета муфтиев России и портале Духовного управления мусульман РФ.

Также площадки для праздничных молитв организуют по 46 адресам в Подмосковье. В Казани праздничные мероприятия состоятся в Старо-Татарской слободе в центре города. Здесь будут организованы концерт звезд татарской эстрады, мастер-классы и халяль-маркет. Горожане смогут полакомиться национальной выпечкой и изготовить сувениры.

Обеспечивать все необходимые условия для проведения праздничных богослужений и мероприятий будут правоохранительные органы и волонтеры.

Ранее «Известия» писали, какие традиции связаны со священным месяцем Рамадан.

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