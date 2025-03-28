Праздничный намаз на Ураза-байрам: во сколько начало, адреса мечетей, расписание транспорта

В воскресенье, 30 марта, мусульмане по всему миру отметят Ураза-байрам — праздник окончания поста в священный месяц Рамадан. В этот день в мечетях по всей России будут читать салят уль-ид — особый праздничный намаз, который совершается всего два раза в год. О том, во сколько начнутся богослужения и какие мечети Москвы будут открыты для верующих, читайте в материале «Известий».

Во сколько начинается ид намаз в праздник Ураза-байрам в 2025 году

Ураза-байрам — один из важнейших мусульманских праздников в году. По легенде, отмечать окончание поста в священный месяц Рамадан велел сам пророк Мухаммед в 624 году. Традиционно в этот день верующие устраивают пышные застолья, отправляют угощения родственникам и друзьям, «чтобы в доме был запах пищи». До начала торжества глава каждой семьи также должен заплатить закят аль-фитр — налог разговения, который перечисляется в пользу малоимущих мусульман и используется в благотворительных целях. Он выплачивается за каждого члена семьи.

На Ураза-байрам совершается ид намаз — коллективная праздничная молитва. Она начинается через 30–40 минут после рассвета.

Рассвет в Москве 30 марта 2025 года начнется в 06:05. При этом, согласно решению Совета муфтиев Духовного управления мусульман (ДУМ) России, праздничные намазы в честь Ураза-байрама пройдут в столичных мечетях в 07:00. В Московской области богослужения начнутся в 08:00.

Салят уль-ид: как совершают намаз на Ураза-байрам (ид аль-фитр)

Ид намаз на Ураза-байрам обязателен для всех здоровых взрослых мусульман мужского пола. Женщины и дети могут не совершать его или помолиться дома.

Праздничному богослужению предшествует основательная подготовка. До рассвета верующим надлежит провести полное омовение, надеть чистую одежду и позавтракать. При этом первый прием пищи не должен быть слишком тяжелым. Например, можно съесть немного фруктов или орехов.

На Ураза-байрам идти в мечеть рекомендуется одной дорогой, а возвращаться из нее — другой. Если есть возможность, в пути следует раздавать милостыню.

Салят уль-ид состоит из двух ракаатов (полный цикл движений и слов в намазе). Он читается всеми прихожанами вместе с имамом.

Перед совершением намаза необходимо озвучить намерение (ният): «Я намерился прочесть два ракаата намаза ид аль-фитр, следую за этим имамом. Ради Всевышнего Аллаха. Аллаху акбар». Затем верующие произносят такбир (восхваление) и дуа сана. После трех повторений нужно поднять руки к мочкам ушей и снова сказать такбир.

На следующем этапе намаза имам читает вслух суры (отдельные главы Корана), а также совершает поясные (рукуг) и земные (саджда) поклоны. Затем он трижды поднимает руки к ушам и произносит такбир, а на четвертый раз опускается в земной поклон. После этого намаз заканчивается, за ним следуют две проповеди и наставления.

В каких мечетях Москвы и области будет намаз: адрес, метро, как добраться

Празднование Ураза-байрама пройдет в трех столичных мечетях: Московской Соборной, Исторической и мемориальной мечети «Шухада» на Поклонной горе. В каждой из них торжественное богослужение начнется в 07:00.

Московская Соборная мечеть расположена по адресу: Выползов переулок, д. 7. Ближайшая к ней станция метро — «Проспект Мира», однако во избежание столпотворений в ДУМ рекомендуют верующим пользоваться другими станциями: «Сухаревской», «Достоевской», «Комсомольской», «Цветным бульваром», «Трубной» и «Рижской».

От «Сухаревской» до мечети можно дойти пешком или доехать на автобусе м2 до остановки «Аптекарский огород». В обоих случаях дорога займет около 20 минут. От станции «Достоевская» в сторону мечети идут два трамвая: № 7 и № 50. Выйти нужно на остановке «Театр зверей имени Дурова». Теми же трамваями могут воспользоваться прихожане, отправляющиеся от станции «Комсомольская», однако выйти им придется на остановке «Улица Щепкина».

От «Цветного бульвара» и «Трубной» до Соборной мечети ходят три автобуса: м53, 538 и м5. Ближайшая к месту назначения остановка — «1-й Троицкий переулок», от нее придется пройти еще около 500 м. От станции «Рижская» можно добраться на автобусах 903 и м2. Нужная остановка называется «Метро «Проспект Мира».

Историческая мечеть находится на Большой Татарской улице, д. 28, стр. 1. Рядом с ней в 6–7 минутах ходьбы есть две станции метро — «Третьяковская» и Новокузнецкая». От «Третьяковской» на общественном транспорте доехать не получится, а от «Новокузнецкой» почти до самой мечети ходит трамвай № 3.

Мемориальная мечеть «Шухада» расположена по адресу: ул. Минская д. 2б. Быстрее всего до нее можно добраться от станции метро «Минская» и одноименной станции МЦД-4. Обе они находятся в шаговой доступности — на дорогу уйдет около пяти минут.

В 2025 году правительство Москвы также выделило специальную площадку для совершения праздничного намаза на Ураза-байрам. Она находится в районе Печатники на территории Парка технических видов спорта. Богослужение там начнется в то же время, что и в мечетях, — в 07:00.

Праздничные намазы также пройдут в 33 городских округах Подмосковья. Посетить богослужения смогут жители Химок, Раменского, Пушкино, Подольска, Павловского Посада, Истры, Мытищ, Балашихи и других населенных пунктов. Полный список адресов опубликован на сайте Духовного управления мусульман Московской области.

Расписание транспорта и дорожное движение в праздник Ураза-байрам

В связи с празднованием Ураза-байрама в Москве временно изменятся маршруты некоторых автобусов. Это необходимо для удобства прихожан и обычных граждан.

Так, 30 марта с 07:00 до окончания богослужений на маршрутах м5, м53 и 538 в сторону метро «Достоевская» и «Марьина Роща» не будут работать остановки «Спорткомплекс «Олимпийский», «1-й Троицкий переулок» и «Самотечная улица». В пресс-службе «Мосгортранса» пассажирам рекомендуют пользоваться остановками «Театр зверей имени Дурова», «Дом ветеранов войны» и остановкой у метро «Цветной бульвар».

В тот же день с 06:00 до 10:00 автобус 292 будет временно ходить до Курьяновского терминала вместо станции МЦД «Курьяново».

Существенные изменения в движении общественного транспорта ожидаются на улице Хачатуряна в районе Отрадное. С 03:30 до окончания праздничных богослужений автобусы м54 и 803 будут ходить по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов. Автобус с6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской пойдет по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно — по обычному маршруту. Автобус 598 также пойдет в обход улицы Хачатуряна по улице Декабристов.

Также временно прекратят работу остановки «Детская поликлиника», «Новый Иерусалим», «Улица Санникова», «Каргопольская улица» и «Каргопольская улица, 10».

Ранее «Известия» поделились открытками и поздравлениями с Ураза-байрамом.