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Ураза-байрам в 2024 году: секреты праздника разговения после Рамадана

В некоторых регионах России в этот день будет дополнительный выходной
Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
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В 2024 году священный мусульманский месяц Рамадан начался 11 марта. В ночь на 10 апреля верующие отметят окончание месяца воздержания — праздник разговения Ураза-байрам. Во многих мусульманских странах, например в Турции, окончание Рамадана отмечают на протяжении трех дней. Это один из самых древних мусульманских праздников. Согласно преданиям, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Что можно и нельзя делать в священный праздник Ураза-байрам — в материале «Известий».

Ураза-байрам: что за праздник, когда начало и конец в 2024 году

Рамадан — священный месяц для всех мусульман, во время которого люди, исповедующие ислам, держат строгий пост: завтракают до первых лучей солнца, а ужинают только после заката. Завершает священный месяц праздник Ураза-байрам, один из самых древних в исламе. Традиция празднования дня разговения берет свое начало со времен пророка Мухаммеда. По преданию, пророк установил празднование Ураза-байрама в 624 году. Праздник распространялся вместе с религией мусульман со времен Арабского халифата.

Масульмане отмечают в храме Ураза-байрам
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Мусульманский календарь опирается на лунный, поэтому от фаз Луны зависит дата начала и окончания Рамадана и Ураза-байрама. В некоторых мусульманских странах первый день поста определяется астрономическими вычислениями, в других — наблюдением за спутником Земли или свидетельствами богословов, поэтому даты начала священного месяца в разных странах могут отличаться.

На арабском языке Ураза-байрам называется Ид-аль-Фитр, что буквально означает «праздник прекращения поста». Тюркское название праздника пошло от персидского слова «руза», которое означает пост, а также от турецкого слова «байрам», которое переводится как «праздник». Для мусульман Ураза-байрам являет собой символ возрождения и очищения от скверных желаний, чтобы в будущем совершать лишь угодные Аллаху поступки.

Масульманский праздник ураза-байрам
Фото: TASS/ЕРА/ALI HAIDER
Священный месяц Рамадан: начало и конец в 2024 году, что нельзя делать
Рамадан завершится 9 апреля, а на следующий день мусульмане отметят Ураза-байрам

Что можно и нельзя делать в мусульманский праздник Ураза-байрам

За несколько дней до Ураза-байрама мусульмане убирают в домах, покупают новые элементы интерьера, иногда даже полностью обновляют мебель в доме. Все верующие традиционно поздравляют родных и близких с окончанием поста и подают милостыню нуждающимся (деньги или продукты). В честь Ураза-байрама готовят праздничные блюда, исключая запрещенные продукты питания свинину и алкоголь. Среди праздничных блюд популярны манты, суджук, беляши, бешбармак, плов, пахлава и сухофрукты.

мужчина торгует сухофруктами и сладостями к празднику масульман ураза-байрам
Фото: TASS/ЕРА/YAHYA ARHAB

Подарки — важная часть праздника. Чаще всего дарят Коран в красивом переплете, религиозные предметы, посуду, сладости и декор для дома. За праздничным столом собираются вся семья и близкие люди, иногда зовут даже соседей. При встрече люди в арабском мире говорят друг другу: «Ид мубарак», что означает «благословенного праздника», а по-татарски это поздравление звучит как «Ураза гаете мубарак булсын».

В праздник просыпаются очень рано, до рассвета. Перед отправлением в мечеть совершают полное омовение.

Девушки выбирают подарки и украшения в честь праздника Ураза-байрам
Фото: TASS/ЕРА/SOHAIL SHAHZAD

Одежда для праздника должны быть новой, чистой и нарядной. Отмечать праздник часто начинают сразу после заката, с наступлением темноты. Считается, что пророк Мухаммед советовал провести ночь на Ураза-байрам за молитвами. Это не считается обязательным, но многие мусульмане следуют его наставлению.

Наступление Ураза-байрам позволяет верующим снова вести обычную жизнь: есть и пить в светлое время дня, курить и вести половую жизнь. Однако для верующих остается под запретом думать о плохом, сплетничать, ссориться и браниться. В день праздника не стоит заниматься физическим трудом и делать домашние дела, исключением является приготовление пищи на праздничный стол.

праздничный стол к празднику ураза-байрам у масульман
Фото: РИА Новости/Ильхам Мустафа

Во время Ураза-байрама верующие посещают могилы почивших родственников и читают там главы Корана — суры.

Любовь и пост: что можно и что нельзя делать в Рамадан
Для мусульман начинается священный месяц поста и молитв

«Ураза-байрам — это лучшая причина начать новую жизнь и возможность сохранить ту духовную чистоту и высокую степень богобоязненности, которые люди приобрели в течение благословленного месяца Рамадан», — пояснял ранее муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

Ураза-байрам: выходной 2024

В России праздник разговения начнется на закате, в ночь на 10 апреля. В 2024 году Ураза-байрам выпал на среду — рабочий день.

казанский собор масульманки праздник ураза-байрам
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В некоторых регионах России праздничная среда станет нерабочим днем. В числе регионов, где 10 апреля будет выходным днем, — Татарстан, Башкирия, Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. В Ингушетии, Дагестане и Чечне в честь праздника Ураза-байрам региональным правительством устанавливается не один, а три выходных: где-то это 911 апреля, а где-то — 1012-е число.

В Крыму выходным в честь праздника станет пятница, 12 апреля, а 11 апреля будет сокращенный рабочий день.

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