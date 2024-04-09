Ид мубарак! Открытки и поздравления с праздником Ураза-байрам

Мусульмане с ночи 9 апреля отмечают Ураза-байрам. Праздник знаменует окончание поста и известен также как праздник разговения. В этот день прекращают действовать запреты, которых мусульмане придерживались целый месяц во время Рамадана. «Известия» подготовили красивые открытки и поздравления к Ураза-байраму, которыми можно поделиться с родными и близкими.

Открытки и картинки с праздником Ураза-байрам в 2024 году

Свое начало торжество берет со времен пророка Мухаммеда, который считается его основателем. По своему значению Ураза-байрам, или дословно «праздник прекращения поста», уступает только Курбан-байраму — празднику жертвоприношения, который будет отмечаться в начале лета.

День празднования Ураза-байрама связан с мусульманским лунным календарем. Из года в год его дата меняется. В 2024 году мусульмане начнут отмечать окончание поста с вечера 9 апреля. Закончится праздник вечером 10 апреля. В некоторых странах гуляния длятся три дня, а если день выпадает на середину недели, как в этом году, то до самых выходных.

В ряде российских регионов, например, в Татарстане, Ураза-байрам официально объявлен выходным днем. Праздник широко отмечается и в других республиках, где проживают много приверженцев ислама, Башкирии, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечне и в Республике Крым.

Встречать Ураза-байрам принято в семейном кругу. Домочадцы приветствуют друг друга словами «Ид мубарак!», что переводится как «Благословенного праздника!». К застолью по случаю окончания поста часто присоединяются друзья и соседи.

Хозяйки готовят самые разнообразные блюда: плов, жаркое из баранины, пироги и сладости. После строгого поста, когда верующие отказывались даже от воды, в Ураза-байрам столы ломятся от разных яств.

В этот день также принято посещать праздничные богослужения, которые проводят в мечетях в течение всего дня, и совершать добрые дела, например, раздавать милостыню и помогать беднякам деньгами или продуктами.

Поздравления с Ураза-байрамом: стихи и проза своими словами

Христиане и представители других конфессий, живущие в России, тоже могут поздравить своих земляков с праздником Ураза-байрам. Пожелать в этот день следует мира, благополучия, здоровья, крепкой веры, благих помыслов и добрых дел.

Вот примеры того, как можно поздравить своими словами на русском и татарском языках:

«Пусть радостью наполняется ваше сердце, сбываются надежды и забываются печали. Пусть услышит Аллах ваши молитвы, а день будет благополучным. Поздравляю с праздником Ураза-байрам!

(«Бөтен йөрәкләр шатлык белән тулсын, өметләр чынга ашсын, бөтен кайгылар онытылсын. Аллах догаларыгызны кабул итсен, бәйрәм имин булсын. Ураза бәйрәме белән котлыйбыз!).

«Искренне поздравляю вас с праздником Ураза-байрам! Пусть услышит Всевышний мольбы ваши и дарует свое благословение, и где бы вы ни пребывали, вам всегда и везде встречались добрые люди».

(«Ураза гаете бәйрәме белән ихластан тәбрик итәм! Аллаһ синең кылган догаларыңны кабул кылып, мул табыннар һәм кая гына барма гел намуслы иманлы кешеләр генә очратсын»).

«Поздравляю с праздником Ураза-байрам! Желаю вам от всей души быть здоровым, счастливым и не знать горя».

(Ураза бәйрәм белән котлыйм! Чын күңелдән сезгә телим кайгы хәсрәт белмәскә, сәламәт һәм бәхетле булырга).

Поздравить с праздником можно и в стихах:

В праздник великий Ураза-байрам

Благо Всевышний подарит пусть вам!

Пусть не покинут дом свет и уют,

Достаток и счастье в нем долго живут.

Желаю весело встретить Ураза-байрам —

Долгожданный для всех мусульман!

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Павла Кассина, Александра Казакова, Павла Беднякова и Николая Сиденкова.