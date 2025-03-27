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В Тегеране призвали Вашингтон сменить тон общения с Ираном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Иран исключает возможность проведения переговоров по ядерной программе с США, пока Вашингтон не перестанет оказывать давление на Тегеран. Об этом «Известиям» заявил посол страны в РФ Казем Джалали.

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«Пока США разговаривают с нами языком угроз и давления, о переговорах речи быть не может. До сих пор никаких признаков изменений не наблюдаем. Если они (США. — Ред.) когда-нибудь изменят подход и начнут говорить с нами на основе уважения и равноправия, тогда мы будем действовать и принимать решения», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что двойственная стратегия Вашингтона, где за мягкими словами следуют жесткие действия, в отношении Ирана не сработает.

«Пока в Вашингтоне не поймут этого и не изменят свой подход, продвижения не будет», — уточнил Джалали.

В начале марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном соглашение по ядерной программе. При этом он отметил, что США рассматривают два пути решения иранского ядерного вопроса — военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.

19 марта портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в письме Вашингтон установил двухмесячный срок для заключения новой ядерной сделки с Тегераном.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Трампу нужно еще раз прочитать историю Ирана»

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