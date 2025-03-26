Глава Чувашии доложил Путину о социально-экономическом развитии региона

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым. Об этом 26 марта сообщили в Кремле.

«Олег Николаев доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона», — уточняется в сообщении в Telegram-канале.

Глава республики отметил, что впервые объем налогов, который сгенерировала экономика Чувашии, превысил консолидированные расходы бюджета.

«Это говорит о том, что мы потихоньку идем к тому, что становимся самодостаточными. На мой взгляд, нам этого удалось достичь за счет того, что мы очень планомерно занимались развитием промышленности, агропромышленного комплекса, туризма и других сфер экономики», — подчеркнул Николаев.

По его словам, все макроэкономические показатели республики являются положительными.

«У нас ВВП за пять лет, за последние пять лет, вырос в 1,85 раза. Объем отгруженной продукции промышленности вырос в 2,3 раза. Среднемесячная заработная плата и доходы выросли в 1,9 раза. Собственно, доходы бюджета выросли в 2,1 раза», — пояснил он.

В ходе встречи 24 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также доложил российскому лидеру о социально-экономическом развитии региона. По его словам, с 2015 года ВВП Краснодарского края увеличился почти в три раза.