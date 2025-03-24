Инвестиции в курортную сферу Кубани за 10 лет выросли в 100 раз

Краснодарский край — третий регион в России по развитию промышленности: с 2015 года объем продукции увеличился в 2,5 раза. Об этом стало известно 24 марта на встрече Владимира Путина с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. При этом в регионе остаются проблемы с дорогами и второй сменой в школах, заметил президент.

Что обсуждали на встрече

Краснодарский край стал третьим регионом в России по развитию промышленности. За 10 лет ВРП вырос в три раза: с 1,8 до 5,5 трлн рублей. Объем выпуска промышленной продукции с 2015 года увеличился в 2,5 раза и по итогам 2024-го составил 620 млрд рублей. Немаловажная отрасль экономики региона — виноделие. «Можно смело говорить, что с 2019 года по-настоящему в России появилось виноградарство, виноделие и российское вино. Буквально за пять лет у нас увеличение площадей виноградников на 6,5 тыс. га. Производство саженцев увеличилось в четыре раза — это за пять лет, а производство игристых вин — в 2,5 раза за пять лет», — сказал губернатор.

Что касается социальной сферы, за семь лет специалисты построили 105 школ, 213 детских садов, 148 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). В 2025 году появится еще 12 школ, 21 детский сад и 38 ФАПов. В регионе уже построено 176 спортивных объектов: в этом году начнут закладывать Дворец художественной гимнастики. Владимир Путин отметил активное развитие футбола в Краснодарском крае и похвалил спортивные школы региона. «Футбол развивается у вас активно. Я помню, был в школах, конечно, впечатляет. Надо сказать, школы шикарные футбольные», — заметил глава государства.

Объем инвестиций в курортную сферу Краснодарского края за последние 10 лет увеличился в 100 раз, заявил губернатор. В прошлом году было введено в эксплуатацию 30 отелей, а сейчас строится 63. Владимир Путин поручил внимательно относиться к вопросам экологии при реализации инфраструктурных проектов. Вениамин Кондратьев рассказал, что проектируется 17 очистных сооружений: практически все курортные территории будут ими охвачены.

Президент обратил внимание властей Краснодарского края на проблемы с местными дорогами и сохраняющейся в школах второй смены. «Все-таки 25% школьников ходят во вторую смену. У вас и миграционная нагрузка серьезная, в этой связи и социальные вопросы сложнее решаются, но просто на это нужно обратить внимание», — сказал глава государства.

Владимир Путин пожелал удачи Вениамину Кондратьеву, который 10 лет возглавляет Краснодарский край, на предстоящих губернаторских выборах. Президент отметил, что за последние годы в регионе было сделано многое, при этом он посоветовал Вениамину Кондратьеву активнее работать с населением. «Особенно в предвыборный период нужно больше прямых контактов, с тем чтобы на следующий период более четко выстроить приоритеты и понимать, чего люди ждут и чего будут ждать от руководства края, для того чтобы их вопросы, проблемы решались как можно быстрее и как можно качественнее», — сказал президент.