В ЮНЕСКО заявили, что следят за случаями гибели журналистов в ЛНР

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) следит за случаями гибели журналистов в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил 26 марта ТАСС представитель организации.

«ЮНЕСКО в курсе сообщений об этих случаях и продолжает отслеживать их в соответствии со своими методами работы», — сказал он.

При этом от дополнительных комментариев в ЮНЕСКО воздержались.

В этот же день ассоциация журналистов БРИКС обратилась к ЮНЕСКО в связи с убийствами российских корреспондентов во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Они попросили принять меры и оказать содействие для защиты журналистов РФ и их прав в текущих условиях, включая право на свободу слова.

В зоне спецоперации 24 марта погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

Тогда же, 24 марта, в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

26 марта стало известно, что при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков.