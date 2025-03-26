В ООН выразили соболезнования в связи с гибелью российских журналистов из-за атак ВСУ

ООН соболезнует в связи с гибелью российских журналистов в ходе атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 марта сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы выражаем наши соболезнования семьям и коллегам [убитых] журналистов», — приводит его слова на брифинге «РИА Новости».

При этом Дюжаррик добавил, что ООН не сможет расследовать эти преступления без соответствующего мандата.

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в соцсети X (бывш. Twitter) также высказалась в связи с гибелью российских журналистов.

«Я вновь настоятельно призываю к выполнению обязательств ОБСЕ в обеспечении того, чтобы журналисты могли выполнять свою работу свободно и безопасно, — заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ.

Он отметил, что каждая смерть гражданского лица, включая журналистов, — это трагедия.

В этот же день ассоциация журналистов БРИКС обратилась к ЮНЕСКО в связи с убийствами российских корреспондентов во время исполнения ими своих профессиональных обязанностей. Они попросили принять меры и оказать содействие для защиты журналистов РФ и их прав в текущих условиях, включая право на свободу слова.

В зоне спецоперации 24 марта погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он работал на территории Луганской Народной Республики и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

Тогда же, 24 марта, в зоне спецоперации погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они работали на одних съемках вместе с Федорчаком. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

26 марта стало известно, что при исполнении профессионального долга в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, также был ранен оператор Дмитрий Волков.