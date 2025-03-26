Путин заявил о непонимании России некоторыми людьми на Западе

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Движения первых» в Национальном центре «Россия» 26 марта заявил, что Россию не понимают некоторые люди на Западе, но это не мешает ей жить и развиваться.

«Есть люди, которые на так называемом Западе <…> не понимают Россию. Но это не мешает нам жить, развиваться. Это нас должно настраивать только на то, чтобы количество людей, которые нас понимают и хотят с нами жить в мире, в дружбе, увеличивалось», — заявил Путин.

Кроме того, подчеркнул глава государства, у России очень много друзей по всему миру.

Ранее, 9 января, в Госдуме высказались о росте поддержки России в Европе. Рост поддержки позиций Москвы в Европе объясняется не пророссийскими настроениями ряда партий, а тяжелыми экономическими последствиями от разрыва отношений со страной.