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Сийярто выразил надежду на долгосрочное прекращение огня между РФ и Украиной

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Договоренность о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре значительно повысила уровень энергобезопасности Венгрии, заявил 26 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто.

«Мирные переговоры между США и Россией проходят успешно. И американская, и российская стороны подходят к переговорам с доброй волей и добрыми намерениями. Очевидно, что и русские, и американцы заинтересованы в скорейшем успехе мирных переговоров», — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1.

По словам политика, мирные переговоры между РФ и США полностью отвечают интересам венгерского народа, в том числе и потому, что было достигнуто соглашение о взаимном запрете атак на энергетическую инфраструктуру Москвы и Киева, это имеет огромное значение, потому что Венгрия покупает у России как нефть, так и природный газ.

«Сегодня я смог убедиться, что Россия также заинтересована в успехе этих переговоров, поэтому есть большая надежда на достижение устойчивого и долговременного прекращения огня и заключение мирного соглашения», — дополнил Сийярто.

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В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа 18 марта российский лидер поддержал идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре. Однако после ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами по энергообъекту в станице Кавказская Краснодарского края.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта указал на недоговороспособность Киева после удара ВСУ по газоизмерительной станции «Суджа» Курской области, который был нанесен 21 марта.

В тот же день Сийярто заявил, что Евросоюз не должен препятствовать переговорам России и США по урегулированию украинского конфликта. Сийярто также выразил признательность американскому лидеру и подчеркнул, что до его прихода на пост президента такие переговоры были невозможны.

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