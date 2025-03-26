Сийярто призвал ЕС не вмешиваться в переговоры России и США по Украине
Евросоюз не должен препятствовать переговорам России и США по урегулированию украинского конфликта. Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Только переговоры между США и Россией являются решением конфликта на Украине. Только эти переговоры могут привести к миру, и поэтому мы надеемся, что Брюссель не будет препятствовать успеху этих переговоров», — отметил он в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook (соцсеть принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Сийярто также выразил признательность американскому лидеру Дональду Трампу и подчеркнул, что до его прихода на пост президента такие переговоры были невозможны.
«Сегодня американо-российские переговоры, прямые переговоры, имеют то преимущество, что риск крупномасштабной эскалации значительно снизился. Сегодня мир стал безопаснее, и мы сделали еще один шаг к миру на Украине», — добавил он.
Глава МИД Венгрии уточнил, что в ходе переговоров был достигнут прогресс по важным вопросам, таким как содействие прекращению огня, безопасное судоходство в Черном море, а также возвращение российского сельского хозяйства и пищевой промышленности на международный рынок.
Член сената Берлина Гуннар Линдеманн 26 марта заявил «Известиям», что российско-американские переговоры по Украине в Эр-Рияде стали первым шагом на пути к восстановлению мира в Европе. Линдеманн подчеркнул важность поддержки инициативы со стороны ЕС. По его словам, это пойдет на пользу в первую очередь самим европейским странам.