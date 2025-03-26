Мишустин заявил о работе спецкомиссии для решений по возвращению западных брендов
Решения о возвращении западных брендов в Россию будет принимать специальная комиссия, члены которой будут руководствоваться исключительно национальными интересами своей страны. Об этом 26 марта сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной думе.
«Президент [РФ Владимир Путин] 18 марта был на встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где сформулировал основные условия по возвращению западных компаний. И мы будем руководствоваться исключительно своими национальными интересами», — заявил он.
Приоритет будет отдаваться компаниям, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность своих дочерних предприятий, а также ответственно отнеслись к своим коллективам.
«Ушли те, кто под давлением [своих] правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии, при этом понесли даже финансовые потери, оставив за собою возможность вернуться, ну почему бы нет. Кто обладает уникальными компетенциями — это также важно. И требования должны быть обязательно по локализации и инвестициям в России. Но все решения будут приняты индивидуально специальной комиссией», — заключил Мишустин.
24 марта глава РСПП Александр Шохин заявил, что условием для возвращения в Россию западных компаний является отсутствие финансирования ими Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, к каждому инвестору должен быть индивидуальный подход с соответствующей планкой. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 21 марта отметил, что условием обсуждения возвращения западных компаний в Россию является отмена санкций. России необходимо выработать единый подход к возвращению на рынок РФ западных компаний, эта возможность не должна табуироваться, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 13 марта сообщил о проходящих в закрытом режиме переговорах с зарубежными компаниями по поводу возвращения некоторых партнеров на российский рынок. Он отметил, что переговоры проходят спокойно, достойно, при взаимоуважении и соблюдении интересов друг друга.