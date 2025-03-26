Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномально теплую и солнечную погоду в Москве в выходные
Мир
В Южной Корее 24 человека погибли в результате лесных пожаров
Армия
ВС РФ с помощью «Герань-2» ударили по месту запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области
Авто
Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки
Мир
Глава TotalEngines Пуянне посчитал вероятным перезапуск «Северного потока»
Общество
ГД приняла в I чтении запрет начислять проценты за просрочку по кредитам умерших
Мир
В ЮНЕСКО заявили, что следят за случаями гибели журналистов в ЛНР
Мир
Полковник ВВС Франции заявил о превосходстве России в военной технике и стратегии
Мир
Эрдоган заявил о планах Турции разработать в стране ядерный реактор и технопарк
Общество
Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве
Общество
Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью журналистов из России в зоне СВО
Спорт
«Авангард» стартовал с победы в первом раунде Кубка Гагарина
Мир
Миссия РФ в ООН указала на стремление Киева сорвать любые мирные договоренности
Мир
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Мир
Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину
Экономика
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 
Сюжет:

Мишустин заявил о работе спецкомиссии для решений по возвращению западных брендов

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Решения о возвращении западных брендов в Россию будет принимать специальная комиссия, члены которой будут руководствоваться исключительно национальными интересами своей страны. Об этом 26 марта сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной думе.

«Президент [РФ Владимир Путин] 18 марта был на встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где сформулировал основные условия по возвращению западных компаний. И мы будем руководствоваться исключительно своими национальными интересами», — заявил он.

Приоритет будет отдаваться компаниям, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность своих дочерних предприятий, а также ответственно отнеслись к своим коллективам.

«Ушли те, кто под давлением [своих] правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии, при этом понесли даже финансовые потери, оставив за собою возможность вернуться, ну почему бы нет. Кто обладает уникальными компетенциями — это также важно. И требования должны быть обязательно по локализации и инвестициям в России. Но все решения будут приняты индивидуально специальной комиссией», — заключил Мишустин.

В особом порядке: власти готовы снизить импортные пошлины на товары после отмены санкций
Однако решения будут приниматься индивидуально по каждому бренду

24 марта глава РСПП Александр Шохин заявил, что условием для возвращения в Россию западных компаний является отсутствие финансирования ими Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, к каждому инвестору должен быть индивидуальный подход с соответствующей планкой. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 21 марта отметил, что условием обсуждения возвращения западных компаний в Россию является отмена санкций. России необходимо выработать единый подход к возвращению на рынок РФ западных компаний, эта возможность не должна табуироваться, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта сообщил о проходящих в закрытом режиме переговорах с зарубежными компаниями по поводу возвращения некоторых партнеров на российский рынок. Он отметил, что переговоры проходят спокойно, достойно, при взаимоуважении и соблюдении интересов друг друга.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025