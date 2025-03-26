Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Общество
Вильфанд спрогнозировал аномально теплую и солнечную погоду в Москве в выходные
Мир
В Южной Корее 24 человека погибли в результате лесных пожаров
Армия
ВС РФ с помощью «Герань-2» ударили по месту запуска БПЛА ВСУ в Запорожской области
Авто
Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки
Мир
Глава TotalEngines Пуянне посчитал вероятным перезапуск «Северного потока»
Общество
ГД приняла в I чтении запрет начислять проценты за просрочку по кредитам умерших
Мир
В ЮНЕСКО заявили, что следят за случаями гибели журналистов в ЛНР
Мир
Полковник ВВС Франции заявил о превосходстве России в военной технике и стратегии
Мир
Эрдоган заявил о планах Турции разработать в стране ядерный реактор и технопарк
Общество
Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве
Общество
Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью журналистов из России в зоне СВО
Спорт
«Авангард» стартовал с победы в первом раунде Кубка Гагарина
Мир
Миссия РФ в ООН указала на стремление Киева сорвать любые мирные договоренности
Мир
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Мир
Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину
Экономика
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 

Мишустин рассказал о кардинальном снижении уровня бедности в РФ

Мишустин: уровень бедности в России кардинально снизился
0
EN
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Уровень бедности в России кардинально снижен и составил 7,2% по итогам 2024 года. Об этом 26 марта заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации ежегодного доклада в Государственной думе о работе исполнительной власти.

«Единое пособие с 2023 года у нас при рождении ребенка, 50%, 75% или 100% доплата идет по прожиточному минимуму, все охвачены. Результат этого — уровень бедности 7,2%. Мы снизили кардинально бедность в стране», — сообщил он.

Глава правительства напомнил, что 2024 год был провозглашен Годом семьи. По словам Мишустина, поэтому семейной сфере уделили как можно больше внимания.

«Именно так: чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки», — заявил политик.

Мишустин отметил, что с 2026 года в стране введут семейную выплату для родителей. Если их доход будет ниже полутора прожиточных минимумов в при наличии двух и более детей, то ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составит до 6%.

Премьер-министр также напомнил, что с 2022 года проводят индексацию материнского капитала. Глава правительства обратил внимание на то, что к моменту его прошлогоднего доклада максимальный размер выплаты по беременности достигал 565 тыс. рублей, а данный момент цифра приближается к 800 тыс. рублей. В преодолении трудностей родителям помогают социальный контракт и единое пособие.

В будущее с деньгами: на что можно потратить продленный маткапитал
Последний вариант госпрограммы действовал только до 2026 года

Ранее, 22 марта, сообщалось, что представляющий партию ЛДПР вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных семей при получении льгот. По его словам, эта мера станет важным шагом для усиления мер социальной поддержки и укрепления института семьи в РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025