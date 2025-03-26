Мишустин рассказал о кардинальном снижении уровня бедности в РФ

Уровень бедности в России кардинально снижен и составил 7,2% по итогам 2024 года. Об этом 26 марта заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации ежегодного доклада в Государственной думе о работе исполнительной власти.

«Единое пособие с 2023 года у нас при рождении ребенка, 50%, 75% или 100% доплата идет по прожиточному минимуму, все охвачены. Результат этого — уровень бедности 7,2%. Мы снизили кардинально бедность в стране», — сообщил он.

Глава правительства напомнил, что 2024 год был провозглашен Годом семьи. По словам Мишустина, поэтому семейной сфере уделили как можно больше внимания.

«Именно так: чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки», — заявил политик.

Мишустин отметил, что с 2026 года в стране введут семейную выплату для родителей. Если их доход будет ниже полутора прожиточных минимумов в при наличии двух и более детей, то ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составит до 6%.

Премьер-министр также напомнил, что с 2022 года проводят индексацию материнского капитала. Глава правительства обратил внимание на то, что к моменту его прошлогоднего доклада максимальный размер выплаты по беременности достигал 565 тыс. рублей, а данный момент цифра приближается к 800 тыс. рублей. В преодолении трудностей родителям помогают социальный контракт и единое пособие.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что представляющий партию ЛДПР вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных семей при получении льгот. По его словам, эта мера станет важным шагом для усиления мер социальной поддержки и укрепления института семьи в РФ.