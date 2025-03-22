Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот

Представляющий партию ЛДПР вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой на федеральном уровне отменить критерии нуждаемости для получения льгот многодетными семьями. Об этом 22 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее обращение.

«Считаю, что отказ от критериев нуждаемости в вопросе предоставления пособий многодетным семьям станет важным шагом к усилению мер социальной поддержки и укреплению института семьи в России», —заявил Чернышов.

По словам парламентария, существование таких критериев приводит к тому, что многие семьи не могут получить помощь по формальным причинам.

31 января Минтруд подготовил законопроект о выплатах матерям-героиням. Так, согласно документу, в прошлом году размер ежемесячной денежной выплаты составлял 66,1 тыс. рублей. В 2025 году будут выплачивать женщинам по 72,4 тыс. рублей, в 2026 году — 75,6 тыс. рублей, в 2027 году — 78,6 тыс. рублей. Предполагается, что выплата будет ежегодно индексироваться с 1 февраля.