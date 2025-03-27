«Привилегии» Шухова

130 лет назад, 27 марта 1895 года, инженер Владимир Шухов подал в Департамент торговли и мануфактур прошение об оформлении патента на сетчатые покрытия зданий.

Русский и советский инженер, архитектор, изобретатель Владимир Шухов прославился многими достижениями. Он был конструктором первых российских магистральных нефтепроводов, нефтеперерабатывающего завода с первой российской установкой непрерывного термического крекинга нефти, цилиндрических резервуаров-нефтехранилищ, танкеров, трубчатых паровых котлов, разработал улучшенную конструкцию мазутно-паровой форсунки для факельного сжигания жидкого топлива.

В качестве технического эксперта Шухов участвовал в создании исторической книги «Путь к Цусиме» профессора Петра Худякова, увлекался велоспортом и художественной фотографией, причем стереоскопической. Последним его крупным достижением было выпрямление падающего минарета XV века в Самарканде, ставшее мировой сенсацией. Советский инженер создал технологию восстановления таких зданий.

Говорят, в 1876 году, когда Владимир Шухов с отличием оканчивал Московское техническое училище, знаменитый математик и механик Пафнутий Чебышев предложил ему стать его ассистентом. Шухов ответил, что он человек жизни и решил стать не ученым-теоретиком, а инженером-практиком.

Через два года после этого Чебышев представил на Всемирной выставке в Париже первое в мире механическое шагающее устройство. Если привести в движение кривошипы или перемещать корпус механизма прямолинейно, «ноги» механизма переступают подобно ногам животного. Знаменитую стопоходящую машину можно увидеть в нашем Политехническом музее.

Но вернемся к Владимиру Шухову. Дата, которая позволила миру узнать его не только как гениального изобретателя, но и архитектора-новатора, — 27 марта 1895 года. В этот день инженер-механик подал прошение об оформлении патента на привилегию (авторского свидетельства) на сетчатые покрытия для зданий.

Соответствующий патент №1894 Шухов получил 12 марта 1899 года. К тому времени он уже подал заявки на патенты №1895 и №1896 на три вида сетчатых несущих оболочек, построил для Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896-го в Нижнем Новгороде восемь павильонов с перекрытиями в виде сетчатых оболочек и первую в мире ажурную сетчатую башню гиперболоидной формы и удивительной красоты. Ее купил и перенес в свое имение Полибино в Липецкой области меценат Юрий Степанович Нечаев-Мальцев, чтобы использовать для подачи воды и как смотровую площадку. Башня сохранилась до наших дней. В 2024 году энтузиасты подготовили заявку на включение башни в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Самой высокой и знаменитой башней Владимира Шухова стала радиобашня на Шаболовке в Москве. Ее возвели в 1919–1922 годах. Предположительно, этот проект вдохновил Алексея Толстого на написание «Гиперболоида инженера Гарина».

Исследователи утверждают, что по проектам Шухова в России было построено более 200 гиперболоидных башен, опор линий электропередачи, маяков. Некоторые из них сохранились до сих пор. Например, в Нижегородской области рядом с Дзержинском, на левом берегу Оки, за поселком Дачный, находится единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи, возведенная через семь лет после башни на Шаболовке. Специалисты признают ее более совершенной.

Сетчатые стальные конструкции Шухова использовали при строительстве металлургического завода в Выксе, Музея изящных искусств в Москве, московского главпочтамта, Бахметьевского автобусного гаража, дебаркадера Киевского вокзала…

Разработки русского инженера и архитектора стали новым архитектурным стандартом во всем мире. По образцу гиперболоидных конструкций Шухова созданы башня порта Кобе в Японии, башни в Бухаре, Цюрихе, Либереце, Сиднее, Гуанчжоу. Последняя — вторая по высоте телебашня в мире. Ее полный рост — 600 метров.

В Политехническом музее хранится множество предметов и документов, связанных с великим изобретателем. Это подлинные чертежи «Водонапорной башни системы инженера Шухова с резервуаром емкостью на 5500 ведер» и «Башни системы инженера Шухова для беспроволочного телеграфа высотою 150 метров», то есть башен в Полибино и на Шаболовке.

Также представлены макеты парового вертикального котла и горизонтального водотрубного котла системы Шухова, установки для непрерывной перегонки и расщепления нефти Шухова и Гаврилова, фотопортрет инженера-механика с автографом его сына, сделанный в 1934 году, и многое другое. Наследие этого «человека жизни» поразительно в своем разнообразии.

Владимир Шухов в полной мере использовал «привилегию» стать одним из самых гениальных инженеров в истории России.

Автор — первый заместитель генерального директора Политехнического музея по основной деятельности

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